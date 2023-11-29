"ملكية ينبع" تحصل على المركز الثاني في التحول الرقمي 2023

حصلت الهيئة الملكية بينبع، اليوم الأربعاء، على جائزة المركز الثاني عن فئة مشروعات التحول لسنة 2023، لمشروع التحول الرقمي بقطاع الشؤون الفنية، والمقدم من معهد إدارة المشروعات "PMI".
وتسلط الجائزة الضوء على المشروعات التي تقدم قيمة مضافة واستثنائية، وتعزز الابتكار، وتحدث تحولًا في ممارسات وعمليات المنظمة.
وتعد هذه الجائزة بمثابة شهادة على الإنجازات المؤثرة للمنظمات التي نجحت في التغلب على تعقيدات المشروعات التحويلية.
كما تُعتبر مثالًا ونموذجًا لتميز إدارة المشروعات من ناحية رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية، وتعد شهادة تأكيد واعتراف بجودة مخرجات مشروعات التحول وتطبيقها لأعلى المعايير والممارسات العالمية.
يُذكر أن مشروع التحول الرقمي بقطاع الشؤون الفنية بينبع، يعد من أولى مبادرات مشروعات الهيئة الملكية للجبيل وينبع، فيما يخص التحول الرقمي.
ويستهدف المشروع دمج التكنولوجيا الرقمية في جميع أعمال وعمليات الهيئة الملكية داخليًا، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها خارجيًا لعملائها وشركائها، من خلال إعادة هندسة الإجراءات وتحويلها إلى نماذج إلكترونية مرتبطة بعمليات مرنة؛ لرفع مستوى الإنتاجية وجودة المخرجات بالمنظمة.