"ملكية ينبع" تحصل على المركز الثاني في التحول الرقمي 2023

ويستهدف المشروع دمج التكنولوجيا الرقمية في جميع أعمال وعمليات الهيئة الملكية داخليًا، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها خارجيًا لعملائها وشركائها، من خلال إعادة هندسة الإجراءات وتحويلها إلى نماذج إلكترونية مرتبطة بعمليات مرنة؛ لرفع مستوى الإنتاجية وجودة المخرجات بالمنظمة.