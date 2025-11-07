مناطق

لجنة السلامة المرورية بمحايل تبحث مواقع الحوادث وحركة السير

استعرضت لجنة السلامة المرورية بمحافظة محايل عددًا من الحلول العاجلة لمعالجة مواقع الحوادث المرورية وتحسين حركة السير داخل المحافظة وخارجها وفي المراكز التابعة لها.

وترأس محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح اجتماع اللجنة، الذي عُقد بمقر بلدية المحافظة، بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وناقش الاجتماع الحلول التقنية والهندسية للحد من الحوادث، وسبل تعزيز إجراءات السلامة المرورية في الطرق والتقاطعات الحيوية.

وأكد "القرقاح" خلال الاجتماع أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف السلامة المرورية، والمساهمة في تعزيز جودة الحياة في محافظة محايل.

