جامعة الملك خالد تدشّن النسخة الثانية من برنامج "مسارات التعلم المرن"

وأوضح رئيس الجامعة المكلف، أن التعاون الفعّال بين اللجنة الإشرافية لبرنامج "مسارات التعلم المرن" وعمادة الخدمات الإلكترونية كان له الدور الأكبر في نجاح النسخة الثانية من هذا البرنامج؛ كما أعرب عن امتنانه لجميع الجهات التي أسهمت في تطوير هذه المسارات وتوفير بيئات تعليمية مرنة تُسهم في تحسين مخرجات التعليم؛ وبيّن أن هذه النسخة تضم ثلاثة عشر مساراً نوعياً تستهدف مختلف فئات منسوبي الجامعة، مع التركيز على التنسيق المتكامل بين لجان التطوير لضمان تحقيق أثر ملموس أكبر؛ وشدد على أهمية تحفيز المشاركين على الالتزام بإتمام الدورات التدريبية، بما يُسهم في زيادة نسب النجاح والحصول على شهادات معتمدة.