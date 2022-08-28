انطلاق العام الدراسي الجديد بمدارس النماص وسط حضور كامل

فيما عبَّر مدير تعليم النماص عمر الغامدي عن عظيم امتنانه لقيادتنا الرشيدة على ما يحظى به التعليم ومنسوبوه من كريم الرعاية والعناية، كما قدَّم شكره لمقام وزارة التعليم على ما تُقدِّمه من حرص واهتمام بأبناء وبنات هذا الوطن المعطاء، مثمنًا لمديري ومديرات المدارس والمشرفين والمشرفات وأقسام الإدارة ما قدَّموه من عمل خلال فترة الاستعداد؛ حتى تكون مدارس تعليم النماص بما يليق بالطلاب والطالبات.. راجيًا الله أن يكون هذا العام الدراسي حافلاً بالتميُّز والنجاح.