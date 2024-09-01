مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد وجمعية "ترابط" لدعم رعاية كبار السن في الشرقية

وقع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، مذكرة تفاهم، مع الجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية (ترابط) لدعم رعاية كبار السن في المنطقة.
مثّل فرع الوزارة في التوقيع مديرها العام، محمد بن سعود السماري، فيما مثّل الجمعية رئيسها التنفيذي د. فاطمة بنت عبدالباقي البخيت، بحضور مدير عام الإدارة العامة لرعاية كبار السن بالوزارة، ابتسام بنت عبدالله الحميزي، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، ناصر بن عبد العزيز الأنصاري.
وتتضمن المذكرة تقديم الخدمات المساندة للمرضى من كبار السن الأشد احتياجًا ومرافقيهم؛ لتسهيل حصولهم على العلاج، وتوفير الأجهزة الطبية لرعايتهم منزليًا، ونقلهم من وإلى مقار إقامتهم والمستشفيات، وتوفير السكن الملائم للمرضى ومرافقيهم القادمين من خارج المنطقة، فضلاً عن تعاون الفرع مع الجمعية من خلال تزويدهم بالأبحاث والدراسات المسحية المتعلقة بكبار السن ومشاركتها معهم، وتفعيل المناسبات والفعاليات ذات العلاقة بكبار السن.
وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، محمد بن سعود السماري، أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار حرص فرع الوزارة على تقديم كافة التسهيلات الممكنة وأفضل الخدمات التي تصب في رعاية المرضى من كبار السن، وتمكينهم من الاستفادة من برامج التوعية والتثقيف التي تقدمها الجمعية على مستوى محافظات وقرى وهجر مناطق المملكة.
من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية (ترابط)، ناصر بن عبدالعزيز الأنصاري، أن توقيع هذه المذكرة يأتي تأكيدًا على دور فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، في دعم وتمكين الجمعيات بالمنطقة، وتحقيق التكامل بين مختلف قطاعات المجتمع.
بدورها أكدت الرئيس التنفيذي للجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية (ترابط)، د. فاطمة بنت عبدالباقي البخيت، أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات الجمعية التي تُعنى بتقديم الدعم والمساندة للمرضى الأشد احتياجًا ومرافقيهم، قد بلغ أكثر من 39 ألف مستفيد، سائلة المولى أن يبارك في هذه المذكرة وأن يحقق أهدافها.