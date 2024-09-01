مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد وجمعية "ترابط" لدعم رعاية كبار السن في الشرقية

وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، محمد بن سعود السماري، أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار حرص فرع الوزارة على تقديم كافة التسهيلات الممكنة وأفضل الخدمات التي تصب في رعاية المرضى من كبار السن، وتمكينهم من الاستفادة من برامج التوعية والتثقيف التي تقدمها الجمعية على مستوى محافظات وقرى وهجر مناطق المملكة.