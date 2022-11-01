محافظ شرورة يترأس اجتماع اللجنة الرئيسة للمدينة الصحية بحضور "خاشقجي"

وخلال الاجتماع ناقش الأعضاء استراتيجية البرنامج الحالية وتحديد المبادرات التي ستنفذ خلال الأعوام الثلاثة القادمة، والتي تتواكب مع التوسع الحضري بالمدينة والعمل على رفع درجة الوعي لدى أفراد المجتمع استعدادًا لإعادة التصنيف من قِبل منظمة الصحة العالمية حيث سبق أن صنفت مدينة شرورة كمدينة صحية ضمن تسع مدن على مستوى المملكة مسجلة على الشبكة العالمية للمدن الصحية.