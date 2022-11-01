محافظ شرورة يترأس اجتماع اللجنة الرئيسة للمدينة الصحية بحضور "خاشقجي"

ترأس محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة الرئيسة لبرنامج مدينة شرورة الصحية بقاعة الاجتماعات بمقر المحافظة بحضور المشرف العام لبرنامج المدن الصحية بالمملكة الدكتور محمد خاشقجي.
وخلال الاجتماع ناقش الأعضاء استراتيجية البرنامج الحالية وتحديد المبادرات التي ستنفذ خلال الأعوام الثلاثة القادمة، والتي تتواكب مع التوسع الحضري بالمدينة والعمل على رفع درجة الوعي لدى أفراد المجتمع استعدادًا لإعادة التصنيف من قِبل منظمة الصحة العالمية حيث سبق أن صنفت مدينة شرورة كمدينة صحية ضمن تسع مدن على مستوى المملكة مسجلة على الشبكة العالمية للمدن الصحية.
وكذلك مناقشة الاستعداد لإطلاق المهرجان الشتوي بنسخته الرابعة والذي يحتوي على العديد من الأنشطة الترفيهية والاقتصادية والاحتفاء بالموروث الشعبي بالمحافظة ومنها سباقات الهجن ومحالب الإبل وكذلك سباقات الصقور والسياحة الصحراوية والتي تعد من أهم عوامل الجذب السياحي بالمحافظة.
وذكر "العنزي" أن ذلك يأتي بدعم وتوجيهات أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز ونائبه الأمير تركي بن هذلول حفظهم الله للعمل بالنهوض بكل الخدمات بالمحافظة لتصبح من ضمن المدن المتميزة في شتى المجالات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030
وتخلل الاجتماع تكريم رئيس وأعضاء لجنة شرورة الصحية لتميزها في الاحتفاء باليوم الخليجي الموحد للمدن الصحية تحت شعار (مدن صحية لتنمية مستدامة) للعام 2022م من قِبل برنامج المدن الصحية بوزارة الصحة.