"تقنية تبوك" تقيم برنامجًا عن الصحة النفسية وعلاقتها بالشخصية الإيجابية

أقامت عمادة الكلية التقنية بتبوك ممثلة بوحدة التوجيه والإرشاد برنامجًا بعنوان "الصحة النفسية وعلاقتها بالشخصية الإيجابية" تزامنًا مع اليوم العالمي للصحة النفسية، قدَّمه الدكتور صبحي بن فريج العطوي المشرف التربوي في إدارة التوجيه الطلابي بتعليم منطقة تبوك، وتحدث عن صفات الشخص الإيجابي، وذكر منها المبادرة والمثابرة والطموح والتفاؤل، وكذلك التوافق مع نفسه ومع من حوله.. وحذَّر من السلبية في حياة الفرد.
وأكد "العطوي" أهمية اهتمام الفرد بذاته، والتقدير الإيجابي لها، والتوازن في حياة الفرد، وأن ذلك مفتاح الصحة النفسية.
من جهته قال ماجد بن منصور العنزي، عميد الكلية التقنية بتبوك: إن اليوم العالمي للصحة النفسية يُعدُّ منصة سنوية لزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الصحة النفسية، وأثرها على رفاهية المجتمع وسعادة أفراده.. مشيرًا إلى أن الصحة النفسية للمتدربين من أهم جوانب التنمية الاجتماعية والنفسية والمعرفية؛ إذ يحتاج المتدربون إلى أن تكون لديهم حالة صحية ونفسية جيدة؛ فالصحة النفسية المثالية تعزز ثقة المتدرب بنفسه، وتؤثر على التحصيل التدريبي والأكاديمي؛ وبالتالي تؤدي إلى التفوُّق والتميز، وتحقيق الأهداف التدريبية العالية.
وأكد عميد الكلية التقنية أهمية إقامة برنامج الصحة النفسية؛ حتى يتحقق للمتدرب الشعور بالأمان النفسي والسكينة، ويتبدد لديه الشعور بالقلق، وتكوين علاقات اجتماعية سليمة وصحيحة.
وفي نهاية البرنامج قدَّم عميد الكلية التقنية بتبوك ماجد العنزي درعًا تذكارية للدكتور صبحي العطوي بهذه المناسبة.