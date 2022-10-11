"تقنية تبوك" تقيم برنامجًا عن الصحة النفسية وعلاقتها بالشخصية الإيجابية

أقامت عمادة الكلية التقنية بتبوك ممثلة بوحدة التوجيه والإرشاد برنامجًا بعنوان "الصحة النفسية وعلاقتها بالشخصية الإيجابية" تزامنًا مع اليوم العالمي للصحة النفسية، قدَّمه الدكتور صبحي بن فريج العطوي المشرف التربوي في إدارة التوجيه الطلابي بتعليم منطقة تبوك، وتحدث عن صفات الشخص الإيجابي، وذكر منها المبادرة والمثابرة والطموح والتفاؤل، وكذلك التوافق مع نفسه ومع من حوله.. وحذَّر من السلبية في حياة الفرد.