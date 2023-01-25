تعاون بين "تقنية القنفذة" و"هدف" لتعريف الخريجين بالفرص الوظيفية وخدمات جهات التوظيف

واستقبل الفرع المتنقل مجموعة كبيرة من خريجي ومتدربي الكلية حيث أتاح لهم الاطلاع والتسجيل في الفرص الوظيفية الشاغرة، وأيضاً التعرف على الخدمات التي تقدّمها جهات التوظيف التي تمكن الفرد من الالتحاق بسوق العمل.