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تعاون بين "تقنية القنفذة" و"هدف" لتعريف الخريجين بالفرص الوظيفية وخدمات جهات التوظيف
نقلة نوعية في أسلوب التسويق للعمل تعود بالنفع والفائدة على مستقبل المتدربين
نظمت الكلية التقنية بالقنفذة، ممثلة في مكتب التنسيق الوظيفي، فعاليات لخريجي ومتدربي الكلية من خلال استضافة الفرع المتنقل لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".
وتهدف الفعاليات لتعريف خريجي الكلية بالخدمات والبرامج التي تقدمها جهات التوظيف والفرص المتاحة وطرق الحصول عليها والاستمرار فيها.
واستقبل الفرع المتنقل مجموعة كبيرة من خريجي ومتدربي الكلية حيث أتاح لهم الاطلاع والتسجيل في الفرص الوظيفية الشاغرة، وأيضاً التعرف على الخدمات التي تقدّمها جهات التوظيف التي تمكن الفرد من الالتحاق بسوق العمل.
وشهد الفرع المتنقل زيارة عميد الكلية الذي أشاد بأسلوب عرض الفرص التدريبية والوظيفية وخدمات الإرشاد المهني التي يقدمها ويعد نقلة نوعية في أسلوب التسويق للعمل تعود بالنفع والفائدة على مستقبل أبنائنا الخريجين.