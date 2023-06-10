بشعار "وطن بلا مخدرات" محافظ الزلفي يرعى حفل ختام الأنشطة الطلابية

رعى محافظُ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي الحفلَ الختامي للأنشطة الطلابية للعام الدراسي الحالي، الذي أقيم تحت شعار "وطن بلا مخدرات"، بحضور مدير إدارة التعليم محمد بن عبدالله الطريقي، وعدد من رؤساء ومديري القطاعات الحكومية والأمنية والقيادات التعليمية على مسرح التعليم.
بدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم كلمة لمدير التعليم محمد الطريقي، نوه خلالها إلى الدعم والاهتمام الكبير الذي يحظى به التعليم من قيادتنا الرشيدة، حتى أصبحنا ننافس العالم في مختلف المجالات والتخصصات، قائلًا: إن رؤية المملكة 2030م قامت في أغلب برامجها ومبادراتها على الاهتمام بالشباب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم والاحتفاء بهم.
وأضاف الطريقي: "نفتخر بما حقّقه طلاب وطالبات تعليم الزلفي من مراكز ومستويات متقدمة في مختلف المنافسات والبرامج على المستويين الوطني والدولي.
وختم كلمته بالشكر والتقدير لمحافظ الزلفي على دعمه المستمرّ لمختلف برامج وأنشطة التعليم.
بعد ذلك شاهد الجميع مسرحية "شرود"، كان أبطالها مجموعة من طلبة ثانوية طيبة لمؤلفها إبراهيم الفراج، ومن إخراج المعلم حمد المنيفي.
وتفاعل الحضور مع أوبريت "جميعًا بزلفينا ثابتين"، كلمات الشاعرين أحمد العامر وأحمد الحمد، ومشاركة نخبة من طلاب متوسطة الملك فيصل، ثم قدم طلاب ثانوية طيبة الفائزون بالمركز الأول "مسار التراث" العرضة النجدية.
وفي ختام الحفل كرّم محافظ الزلفي الفائزين في مسابقات الإلقاء والأوبريت الإنشادي والعروض المسرحية والمدارس الفائزة والرعاة لبرامج التعليم.