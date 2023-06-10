بشعار "وطن بلا مخدرات" محافظ الزلفي يرعى حفل ختام الأنشطة الطلابية

بدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم كلمة لمدير التعليم محمد الطريقي، نوه خلالها إلى الدعم والاهتمام الكبير الذي يحظى به التعليم من قيادتنا الرشيدة، حتى أصبحنا ننافس العالم في مختلف المجالات والتخصصات، قائلًا: إن رؤية المملكة 2030م قامت في أغلب برامجها ومبادراتها على الاهتمام بالشباب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم والاحتفاء بهم.