مبادرة "ثلث الأضحية".. 160 طنًا من لحوم الأضاحي وأكثر من 140 ألف مستفيد

وارتفع عدد المواقع المعتمدة للتوزيع إلى 47 موقعًا مقارنة بـ41 موقعًا سابقًا، مما أسهم في تعزيز كفاءة الوصول إلى المستفيدين. كما شهدت المبادرة تطورًا لافتًا منذ عام 1444 هـ، حيث ارتفع عدد المتبرعين من 1,546 إلى 71,018 في 1445 هـ، وبلغ عدد المستفيدين حينها 8,076 فقط، ما يعكس حجم التوسع الذي حققته المبادرة خلال ثلاثة أعوام.