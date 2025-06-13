مبادرة "ثلث الأضحية".. 160 طنًا من لحوم الأضاحي وأكثر من 140 ألف مستفيد

سجّلت مبادرة "ثلث الأضحية" التابعة لأمانة منطقة الرياض هذا العام ارتفاعًا في عدد المستفيدين بنسبة 33%، ليصل إلى 140,798 مقارنةً بـ105,536 مستفيدًا في عام 1445 هـ، كما ارتفعت كميات اللحوم المتبرع بها إلى 159,825 كجم مقابل 111,138 كجم في العام الماضي، ما يعكس نموًا في المبادرة وحجم التبرعات وتوسّعًا في دائرة التأثير المجتمعي.
وشهدت المبادرة مشاركة 100,932 متبرعًا هذا العام، فيما بلغ عدد المتطوعين 711 متطوعًا مقارنةً بـ463 في العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 53%، كما شاركت 62 منظمة غير ربحية في تنفيذ عمليات التوزيع، بزيادة 21% عن العام الماضي الذي شهد مشاركة 51 منظمة، في مؤشر على تنامي الشراكات المجتمعية.
وارتفع عدد المواقع المعتمدة للتوزيع إلى 47 موقعًا مقارنة بـ41 موقعًا سابقًا، مما أسهم في تعزيز كفاءة الوصول إلى المستفيدين. كما شهدت المبادرة تطورًا لافتًا منذ عام 1444 هـ، حيث ارتفع عدد المتبرعين من 1,546 إلى 71,018 في 1445 هـ، وبلغ عدد المستفيدين حينها 8,076 فقط، ما يعكس حجم التوسع الذي حققته المبادرة خلال ثلاثة أعوام.
وتأتي المبادرة امتدادًا لاستراتيجية أمانة منطقة الرياض الهادفة إلى تعزيز الشراكات النوعية مع الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي، وتوسيع أثر المبادرات المجتمعية المستدامة، بما يسهم في تمكين العمل الخيري المنظّم، وتحسين جودة الحياة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة.