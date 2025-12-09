"الهلال الأحمر" يمنح شرطة الطائف شهادة الامتثال الإسعافي ضمن مشروع "معاذ"

سلّمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف، شهادة الامتثال الإسعافي لشرطة محافظة الطائف، وذلك بعد استيفائها لمتطلبات تطبيق معايير السلامة الإسعافية، ورفع جاهزية بيئة العمل للتعامل مع الحالات الطارئة.