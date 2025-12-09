مناطق

"الهلال الأحمر" يمنح شرطة الطائف شهادة الامتثال الإسعافي ضمن مشروع "معاذ"

تعزيز لمعايير السلامة ورفع الجاهزية في التعامل مع الحالات الطارئة
سلّمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف، شهادة الامتثال الإسعافي لشرطة محافظة الطائف، وذلك بعد استيفائها لمتطلبات تطبيق معايير السلامة الإسعافية، ورفع جاهزية بيئة العمل للتعامل مع الحالات الطارئة.

ويأتي هذا التكريم ضمن مشروع "معاذ"، الذي تنفذه الهيئة لتعزيز الامتثال الإسعافي لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ورفع مستوى الالتزام بالإجراءات الإسعافية المعتمدة.

ويهدف المشروع إلى ترسيخ ثقافة السلامة، وتحسين مستوى الاستعداد والاستجابة، والارتقاء بجودة الخدمات الإسعافية المقدمة في بيئات العمل المختلفة.

وتعد هذه الخطوة إحدى مخرجات مشروع "معاذ"، الذي يُسهم في دعم الجهود الوطنية لتطوير منظومة الإسعاف الطارئ وفق أفضل المعايير المهنية.

