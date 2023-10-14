غدًا ولمدة 3 أيام.. الرياض تحتضن النسخةَ الخامسة لـ"المؤتمر السعودي للقانون"

تحتضن العاصمةُ الرياض، غدًا الأحد، وبرعاية وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ أعمالَ "المؤتمر السعودي للقانون" في دورته الخامسة تحت شعار "بيئة قانونية لأعمال مستدامة"، الذي يستمرّ 3 أيام من 15 حتى 17 من شهر أكتوبر، في قاعة المؤتمرات بمركز الملك عبدالله المالي - كافد.
ويناقش المؤتمرُ خلال الجلسات وحلقات النقاش، عددًا من المحاور الرئيسة ذات العلاقة بقطاعات: الرياضة، والسياحة، والاستثمار والمعاملات المدنية.
وسيسلّط المؤتمرُ الضوءَ على اكتشاف التمكين المهني، ودوره في تعزيز قطاع الأعمال والاستثمار، وأثر التشريعات والأنظمة والتطورات القانونية الحديثة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة مستدامة بما يحقّق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وحصر التحديات التي تواجه المستثمرين، وفتح الآفاق والتطلعات في المجالات القانونية في قطاعي الرياضة والسياحة.