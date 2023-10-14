غدًا ولمدة 3 أيام.. الرياض تحتضن النسخةَ الخامسة لـ"المؤتمر السعودي للقانون"

تحتضن العاصمةُ الرياض، غدًا الأحد، وبرعاية وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ أعمالَ "المؤتمر السعودي للقانون" في دورته الخامسة تحت شعار "بيئة قانونية لأعمال مستدامة"، الذي يستمرّ 3 أيام من 15 حتى 17 من شهر أكتوبر، في قاعة المؤتمرات بمركز الملك عبدالله المالي - كافد.