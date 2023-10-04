مركز الغطاء النباتي يشارك في مهرجان تمور القويعية في نسخته الخامسة

ويستعرض المركز من خلال جناحه، مجموعة من البذور البرية، كبذور الأرطى والغضا والعاذر والسدر البري والبلدي، والتعريف بشتلات أشجار الطلح والسمر والقرض، إضافة إلى بذور الرمث والخزامى والسعدان وبعض من النباتات العطرية.