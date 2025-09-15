"مدخلي": الخطاب الملكي يعزز التشريع ويرسّخ موقع المملكة الدولي

وأضاف أن المضامين التي حملها الخطاب تؤكد التوازن بين الإنجازات الداخلية المتحققة والجهود الخارجية المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن مجلس الشورى يستلهم من الخطاب مرتكزات التطوير والنماء بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.