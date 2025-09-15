"مدخلي": الخطاب الملكي يعزز التشريع ويرسّخ موقع المملكة الدولي

أكد عضو مجلس الشورى الدكتور عاصم مدخلي أن الخطاب الملكي الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله – يحمل توجيهات سديدة تُعزّز من دور المجلس في أداء مهامه التشريعية والرقابية، وتدعم استمرارية العمل المؤسسي بما يحقق المصلحة الوطنية.
وأوضح "مدخلي" في تصريح صحفي أن الخطاب عكس حرص القيادة الرشيدة على مواصلة مسيرة البناء والتنمية، وإبراز مكانة المملكة الريادية ودورها المحوري على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعكس ثقلها السياسي والاقتصادي، ورسالتها الإنسانية العالمية.
وأضاف أن المضامين التي حملها الخطاب تؤكد التوازن بين الإنجازات الداخلية المتحققة والجهود الخارجية المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن مجلس الشورى يستلهم من الخطاب مرتكزات التطوير والنماء بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبيّن "مدخلي" أن المجلس يواصل من خلال أعماله وقراراته دعم التحولات الوطنية الكبرى، ومواكبة الحراك التنموي في مختلف المجالات، بما يُسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة.