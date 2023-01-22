انطلاق المنتدى الثالث للعاملين مع الشباب في الرياض 18 فبراير المقبل

وقال رئيس مجلس إدارة المنتدى علي بن سليمان الراجحي: إن المنتدى يستهدف في هذه الدورة، مناقشة سُبل الابتكار والتغيير في العمل الشبابي، كما سيبحث المنتدى آليات ونماذج تمكين الشباب وتنمية قدراتهم في زمن متسارع يُعتمد فيه على الشباب، وسياسات المستقبل الموجهة نحو الشباب.