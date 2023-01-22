انطلاق المنتدى الثالث للعاملين مع الشباب في الرياض 18 فبراير المقبل

ينطلق منتدى "العاملين مع الشباب" في دورته الثالثة، السبت الموافق 27 رجب 1444هـ، 18 فبراير المقبل، تحت شعار "تمكين العاملين مع الشباب.. تطوير السياسات وتعزيز الابتكار".
يُعقد المنتدى تحت رعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.
وقال رئيس مجلس إدارة المنتدى علي بن سليمان الراجحي: إن المنتدى يستهدف في هذه الدورة، مناقشة سُبل الابتكار والتغيير في العمل الشبابي، كما سيبحث المنتدى آليات ونماذج تمكين الشباب وتنمية قدراتهم في زمن متسارع يُعتمد فيه على الشباب، وسياسات المستقبل الموجهة نحو الشباب.
وسيتحدث في هذا المنتدى نُخبة من الرواد والمتخصصين وصُناع القرار في العمل الشبابي، ويستعرض التجارب العملية والنوعية في العمل الشبابي.
ويأتي المنتدى في دورته الثالثة؛ ليدعم أدوار منظومة قطاع الشباب والعاملين معهم ومناقشة سياسات المستقبل الموجهة نحو الشباب، بالإضافة إلى الخروج بتوصيات ومبادرات عملية تستهدف تمكين العاملين مع الشباب، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
يُذكر أن حضور الفعاليات والجلسات الحوارية ستكون متاحة للجميع حضوريًا في الرياض، ويمكن التعرف على فعاليات المنتدى وبرامجه والتسجيل فيه من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمنتدى .
وكان قد خرج منتدى العاملين مع الشباب في نسخته الماضية، بتوصيات ومبادرات تضمنت استحداث جهة تنسيقية عليا؛ لتنظيم الأدوار ودعم التكامل في قطاع الشباب وإنشاء مرصد وطني متخصص في القضايا والاهتمامات ذات العلاقة التي تدعم صُناع القرار في فهم توجهات واحتياجات الشباب.