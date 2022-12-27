"صحة حائل" تتسلم جائزة "بصمة" لدورها بمؤتمر "نمط الحياة" 2022⁩

حققت المديرية العامة للشؤون الصحية في حائل، جائزة أمير منطقة حائل "بصمة"، فئة "مبادر"؛ لتميزها في تنظيم مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة 2022 وندواته العلمية.
وتمنح الجائزة عن تلك الفئة للمبادرات الاستراتيجية ذات الأثر الدائم والمستمر للقطاعات والأفراد.
وقد سلم أمير حائل الجائزة إلى وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ومدير عام الشؤون الصحية في المنطقة الدكتور فرحان بن فالح الشمري.
كما حصلت صحة حائل على جائزة أمير منطقة حائل "بصمة" فئة "التميز" للأفراد، تسلمها مدير عام صحة حائل الدكتور فرحان الشمري من يد أمير حائل، بحضور وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل؛ إذ تمنح الجائزة للمسؤولين المتميزين نظير جهودهم ومتابعتهم الشخصية.
يذكر أن جائزة أمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز آل سعود "بصمة"، تعنى بالأفراد والقطاعات الحكومية والاجتماعية والأهلية، وتهدف لرفع مستوى الأداء وتنفيذ المشروعات والبرامج لتكون دافعًا للتنافس في خدمة الوطن والمواطن وتحقيق الصالح العام.