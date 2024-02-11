"تعليم ظهران الجنوب" ينهي استعداداته للاحتفاء بـ"يوم التأسيس"

وأنهت اللجان التنظيمية والتنفيذية استعداداتها لتنفيذ البرامج والأنشطة الفاعلة التي تُسهم في تحقيق أهداف المناسبة، والتي توافق 22 فبراير من كل عام، وتتضمن: التعريف بمناسبة يوم تأسيس الدولة السعودية، وأهميته التاريخية والحضارية والثقافية في ترسيخ القيم الوطنية، والاعتزاز بالدولة السعودية وجذورها التاريخية الراسخة، وعمقها الحضاري والثقافي المتنوع لأكثر من ثلاثة قرون، والتشديد على التلاحم والترابط الوثيق بين المواطنين وقياداتهم منذ عهد الإمام محمد بن سعود رحمه الله وحتى عهدنا الحاضر المشرق.