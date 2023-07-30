مركز "البسيتين" بالقصيم يستعد لتسويق 200 ألف طن من العنب اليوم الاثنين

أعلنت بلدية القوارة بالقصيم اكتمال أعمال إطلاق مهرجان العنب في نسخته العاشرة تحت شعار "عناقيد العنب ثريات الذهب" بمركز البسيتين اليوم الاثنين بتاريخ 13 من المحرم لعام 1445هـ الموافق 31 يوليو 2023م ، ويستمر لمدة خمسة أيام في مركز البسيتين على طريق القصيم حائل السريع ويحظى بدعم ومتابعة واهتمام من أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل والأمين المهندس محمد المجلي.
وأوضحت بلدية القوارة أن البلدية أكملت جميع استعداداتها لتجهيز موقع المهرجان والذي يضم العديد من الفعاليّات المختلفة والمتنوعة لتسويق ما يزيد على 200 ألف طن من فاكهة العنب والذي تنتجه أكثر من 50 مزرعة بمركز البسيتين.
وذكرت البلدية أن المهرجان يعزز الحراك الاقتصادي في المنطقة سواء من حيث توفير فرص عمل للشباب، أو كونها عامل جذب سياحي مهم.
وتتميز منطقة القصيم بالعديد من المهرجانات التي تُعد منصة مهمة للمستثمرين وتفتح نوافذ تسويقية وتُسهم في زيادة حجم المبيعات والتسويق.