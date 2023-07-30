مركز "البسيتين" بالقصيم يستعد لتسويق 200 ألف طن من العنب اليوم الاثنين

أعلنت بلدية القوارة بالقصيم اكتمال أعمال إطلاق مهرجان العنب في نسخته العاشرة تحت شعار "عناقيد العنب ثريات الذهب" بمركز البسيتين اليوم الاثنين بتاريخ 13 من المحرم لعام 1445هـ الموافق 31 يوليو 2023م ، ويستمر لمدة خمسة أيام في مركز البسيتين على طريق القصيم حائل السريع ويحظى بدعم ومتابعة واهتمام من أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل والأمين المهندس محمد المجلي.