"تعليم الطائف" تُكرم 139 طالبًا وطالبة فازوا في مسابقة المهارات الثقافية

يُذكر أن "مسابقة المهارات الثقافية"، تضمنت في موسمها الثاني، عشرة مسارات ثقافية، غطت مجالات متعددة في مختلف القطاعات الثقافية، وهي: الرسم، والخط العربي، والأفلام، والتصوير، والعزف، والغناء، والقصة القصيرة، والمانجا، والشعر، إلى جانب الأداء، والتمثيل.