"تعليم الطائف" تُكرم 139 طالبًا وطالبة فازوا في مسابقة المهارات الثقافية

كرم المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، صباح اليوم الأحد، 139 طالبًا وطالبة، لفوزهم في مسابقة المهارات الثقافية بنسختها الثانية على مستوى المنطقة.
المسابقة أطلقت بالشراكة بين وزارتي الثقافة والتعليم، بمسارات عشرة، على مسرح تعليم الفيصلية.
وقال مدير عام التعليم: إن ما نشهده اليوم من إبداع وتميز وتجلي لقدرات أبنائنا الطلاب والطالبات في كل مجالات الثقافة والفنون، يأتي بفضل الله، ثم الشراكة بين وزارتي التعليم والثقافة وفق رؤية 2030، والتي تهدف لاكتشاف وتطوير المواهب الشابة وتعزيز الفنون والثقافة في بلادنا العزيزة.
وتابع: هذا الحفل يحمل في جوانبه العديد من الإنجازات الرائعة؛ حيث شارك ثلاثون ألف طالب وطالبة، يمثلون شغفهم وحبهم لمختلف جوانب الثقافة والفنون.
كما وجه "الغامدي"، شكره لجميع القائمين على المشروع والفرق المشاركة والداعمة، مقدرًا الجهود التي بذلت في هذه الرحلة.
وبدورها قدمت ممثلة وزارة الثقافة، كلمة أشادت فيها بالتعاون المثمر بين وزارتي التعليم والثقافة والذي نقطف ثماره في عامه الثاني بعد نجاح الموسم الأول، مما كان له الأثر الفاعل في اكتشاف طاقات إبداعية تساهم في النهوض بالقطاع الثقافي وترسخ الهوية الوطنية الثقافية، وفق ما تتطلع إليه رؤية المملكة الطموحة.
وعرض الطلاب والطالبات الفائزون، نماذج متنوعة من إبداعاتهم وإنجازاتهم، بحضور أسرهم وأولياء أمورهم.
يُذكر أن "مسابقة المهارات الثقافية"، تضمنت في موسمها الثاني، عشرة مسارات ثقافية، غطت مجالات متعددة في مختلف القطاعات الثقافية، وهي: الرسم، والخط العربي، والأفلام، والتصوير، والعزف، والغناء، والقصة القصيرة، والمانجا، والشعر، إلى جانب الأداء، والتمثيل.