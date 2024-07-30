بالصور.. بلدية شقراء تشارك في "مهرجان فلفل 4" وتقدم عدداً من الخدمات المتنوعة

تشارك بلدية محافظة شقراء في تنظيم مهرجان فلفل شقراء الرابع، والفعاليات المصاحبة له، وتقدم عدداً من الخدمات المتنوعة، إضافة إلى الدعم اللوجستي الكامل للمهرجان.
وقد بادرت البلدية بالموافقة على تنظيم المهرجان في قاعة البلدية للاحتفالات والمؤتمرات، إضافة إلى تقديم خدمات النظافة والتحميل والتنزيل ومساعدة منظمي المهرجان وزواره على مدار الساعة، خلال الأوقات التي يفتح فيها المهرجان؛ إذ تعمل فرق البلدية من الخامسة عصراً وحتى 12 منتصف الليل.
وبعد نهاية ساعات المهرجان، تستمر البلدية في المتابعة لأعمال الصيانة والنظافة، وتفقد المرافق والممرات وجاهزية القاعة والساحات الخارجية لليوم التالي للمهرجان.
ونظمت بلدية شقراء مقراً بمساحة كبيرة للضيافة في مقدمة المهرجان؛ لاستقبال جميع زوار المهرجان، والمقر مكون من خيمة كروية مكيفة، بمساحة كبيرة وتصميم عصري جميل من أجل رفاهية واستمتاع الزائر.
ويقدم في مقر الضيافة المشروبات الساخنة كالقهوة والشاي والمشروبات الباردة من المياه والعصائر.
وتشارك البلدية في الصالة الداخلية، بجناح على مستوى عالٍ؛ لكونها جهة رئيسية في التنظيم، وتُهدي زوار جناحها هدايا تتزامن وتواكب مهرجان الفلفل.
وتقدم ميداليات فلفل أحمر مع أكياس، تحمل شعار البلدية وبداخلها منشورات توعوية مهمة ومختصرة باللغتين العربية والإنجليزية، تخدم المواطن والمقيم، وتشتمل على إيضاح حقوقهم النظامية والخدمية. وتجاوزت الهدايا الموزعة في المهرجان منذ الافتتاح حتى اليوم أكثر من 300 هدية.
وفي مجال الرقابة الصحية، تركز البلدية على الدور الرقابي للصحة العامة، من خلال متابعة المراقبين الصحيين للمأكولات والمنتجات المعروضات في المهرجان، والحرص الشديد على التأكد من خلوها من الملاحظات التي تمس الصحة العامة.
كما فعلت البلدية هذا العام ركن خدمة الضيف بمقر الفعاليات ويقدم خدمة حجز موعد مع مسؤول بالبلدية ومتابعة المعاملات وتسجيل طلبات المواطنين وإحالتها للقسم المختص بالبلدية كما يقدم الركن خدمة لذوي الاحتياجات الخاصة بتوفير عربات معاقين تساعدهم للتنقل في أركان المعرض.