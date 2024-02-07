"محافظ الزلفي" يهنئ جمعية تحفيظ القرآن لفوزها بالمركز الثاني بجائزة أمير الرياض

هنأ محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالزلفي، بحصولها على المركز الثاني في مسابقة أمير منطقة الرياض لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها التاسعة هذا العام 1445هـ.