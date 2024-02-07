"محافظ الزلفي" يهنئ جمعية تحفيظ القرآن لفوزها بالمركز الثاني بجائزة أمير الرياض

هنأ محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالزلفي، بحصولها على المركز الثاني في مسابقة أمير منطقة الرياض لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها التاسعة هذا العام 1445هـ.
جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه في ديوان المحافظة رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم عبدالرحمن الحمد وعدد من أعضائها والطلاب الفائزين.
ونوّه العتيبي خلال اللقاء بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من رعاية ودعم واهتمام بالقرآن الكريم؛ مشيرًا إلى دعم ورعاية أمير منطقة الرياض للقرآن الكريم والعاملين في حفظه وتلاوته وتفسيره.
من جهته، أعرب رئيس الجمعية عبدالرحمن الحمد عن خالص شكره وتقديره لمحافظ الزلفي؛ لحفاوته وطيب تهنئته للفائزين، ورعايته ودعمه المستمر للجمعية وطلابها وطالباتها ومختلف برامجها.