أمير تبوك يشيد بدور المرأة السعودية كواجهة مشرفة لبلادها

ولفت إلى أن مشروع دوري المدارس المشترك بين وزارتَي الرياضة والتعليم، أسهم كثيرًا في تنمية الرياضة المدرسية بمدارس التعليم العام، كما استهدف اكتشاف وصقل المواهب الرياضية في المدارس والنهوض بالمنافسات الرياضية، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.