أمير تبوك يشيد بدور المرأة السعودية كواجهة مشرفة لبلادها

أشاد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بدور المرأة السعودية التي أصبحت واجهة مشرفة لبلادها، وشريكًا هامًّا في تنمية الوطن بمختلف المجالات.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة، اليوم الأربعاء، طالبات فريق المدارس الثانوية بـ"تعليم تبوك"، بمناسبة مشاركتهن في بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس "بنات" في نسختها الأولى 2022، بمحافظة جدة مؤخرًا.
كما استقبل الأمير "فهد"، فريقَ مدارس طلائع الغد، الذي حقّق بطولة دوري المدارس على مستوى تبوك، بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة ماجد بن عبدالرحمن القعير، وعدد من المشرفات ومدربات الفرق المشاركة.
وقال أمير منطقة تبوك: أنا فخور بكم وبإنجازاتكم في مجال الرياضة المدرسية، وسعيد بأن ألتقي بكم.. وكما نفخر اليوم بمشاهدة أول رائدة فضاء سعودية، وأيضًا نعتزّ هنا في إمارة تبوك بأن تكون أول سيدة سعودية تشغل منصب أمين عام مجلس المنطقة على مستوى مناطق المملكة؛ هي الدكتورة خلود الخميس.
وأضاف: كل ذلك هو امتداد للدور المميز للمرأة السعودية في أعمال البناء والتطوير، التي تشهدها بلادنا بدعم ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، حفظهما الله.
ولفت إلى أن مشروع دوري المدارس المشترك بين وزارتَي الرياضة والتعليم، أسهم كثيرًا في تنمية الرياضة المدرسية بمدارس التعليم العام، كما استهدف اكتشاف وصقل المواهب الرياضية في المدارس والنهوض بالمنافسات الرياضية، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.
بدوره أعرب مدير تعليم تبوك عن شكره وتقديره لأمير المنطقة؛ على حرصه ودعمه لأبنائه وبناته الطلبة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن هذه البطولة تهدف إلى رفع الوعي بأهمية ممارسة الأنشطة الرياضية والبدنية، وتعزيز الثقة في الرياضة المدرسية للجميع.