"بر تيماء" توزِّع 14 ألف وجبة إفطار على قاصدي بيت الله الحرام

وأشار إلى أن أنشطة الجمعية تتمثل في: فائض الولائم، وكسوة الشتاء، والحقيبة المدرسية، وكفالة الأيتام، وعقد دورات الأُسر المنتجة، وسقيا الماء، وعقد دورات المقبلين على الزواج، وإعانات الزواج، وإعانة عابر سبيل، وإعانة أسر السجناء. كما تتضمن أنشطة الجمعية: كفارات اليمين، والتدريب المهني للحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، والكوارث والطوارئ، وإفطار صائم.