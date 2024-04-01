"بر تيماء" توزِّع 14 ألف وجبة إفطار على قاصدي بيت الله الحرام

وزَّعت جمعية البر والخدمات الاجتماعية بمحافظة تيماء 14 ألف وجبة على قاصدي بيت الله الحرام، ومن المتوقع أن تصل عدد وجبات إفطار صائم إلى 20 ألف وجبة بدعم من المؤسسات الخيرية مع نهاية شهر رمضان المبارك.
"سبق" زارت أمس مقر الجمعية، حيث يعمل المتطوعون بحضور الرئيس التنفيذي للجمعية حماد السليم، ونائب رئيس الجمعية إبراهيم القويز، على تعبئة وجبات الإفطار التي يتم توزيعها على المسافرين وقاصدي بيت الله الحرام والمساجد المخصصة.
وقال الرئيس التنفيذي للجمعية حماد السليم إن الجمعية وزَّعت خلال شهر رمضان المبارك أكثر من 3500 سلة غذائية، و3000 كيس طحين، و2000 كيس سكر، و3000 كيس مكرونة كبير، والعديد من التمور المتنوعة.
وأشار إلى أن أنشطة الجمعية تتمثل في: فائض الولائم، وكسوة الشتاء، والحقيبة المدرسية، وكفالة الأيتام، وعقد دورات الأُسر المنتجة، وسقيا الماء، وعقد دورات المقبلين على الزواج، وإعانات الزواج، وإعانة عابر سبيل، وإعانة أسر السجناء. كما تتضمن أنشطة الجمعية: كفارات اليمين، والتدريب المهني للحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، والكوارث والطوارئ، وإفطار صائم.