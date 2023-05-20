مواطن في حائل يرصد "بيارات" و"مياهًا آسنة" تحاصر مستشفى "سلمان" وحي المصيف

تُحاصر مياه الصرف الصحي حي المصيف بحائل، كما تنبعث الروائح الكريهة من "بيارة" تم حفرها لخدمة سكن عمالة أحد المقاولين لخدمة صيانة ونظافة أحد المستشفيات.
وظهر ذلك في مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين داخل أرض مسورة بغطاء عبارة عن خشب قد لا يتحمل المرور من فوقه.
ورصد المواطن مياه الصرف المتراكمة بالقرب من مستشفى الملك سلمان بالحي؛ في منظر لا يليق، ويستلزم التحرك؛ حتى لا تكون البيئة الخارجية القريبة مصدر تلوث بيئي بمياه الصرف؛ وهو ما قد يساهم في انتشار البعوض والأمراض والأوبئة.
وطالَبَ المواطن الجهات المسؤولة بإجبار المتسبب على صيانة البيارة وفق النظام والتعليمات، مع ضرورة التعامل مع المشكلة، وإيجاد حل لها والعمل على تصريف المياه الآسنة.
وسلّط الضوء على تردي مستوى النظافة بالقرب من سكن العمالة وتراكم المخلفات والنفايات، وإهمال النظافة.