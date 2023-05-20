مواطن في حائل يرصد "بيارات" و"مياهًا آسنة" تحاصر مستشفى "سلمان" وحي المصيف

ورصد المواطن مياه الصرف المتراكمة بالقرب من مستشفى الملك سلمان بالحي؛ في منظر لا يليق، ويستلزم التحرك؛ حتى لا تكون البيئة الخارجية القريبة مصدر تلوث بيئي بمياه الصرف؛ وهو ما قد يساهم في انتشار البعوض والأمراض والأوبئة.