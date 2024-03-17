ليالي رمضان.. انطلاق غبقة بلدية الخبر بعروض المسرح والحكواتي وعلاء الدين والمأكولات

تطلق بلدية محافظة الخبر مساء اليوم "غبقة رمضانية"؛ ليستمتع المواطنون والزوار خلال ليالي رمضان بأشهى المأكولات والغبقة، وجلسات خارجية مطلة على البحر.
وتتضمن الفعالية الرمضانية أركانًا فنية ثقافية، ومقاهيَ وورش عمل تفاعلية، ومنطقة المقاهي وألعاب الطاولة، بالإضافة إلى عروض المسرح، الحكواتي وعرض علاء الدين، والمسحراتي، وعزف القانون والعود، والسوق الرمضاني ولأحبتنا الصغار مكان، وليلة القرقيعان.
وتبدأ فعاليات الغبقة من تاريخ 7 رمضان لـ 20 رمضان، وسيكون الدخول مجاني منذ الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة الواحدة والنصف فجراً.