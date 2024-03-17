ليالي رمضان.. انطلاق غبقة بلدية الخبر بعروض المسرح والحكواتي وعلاء الدين والمأكولات

وتتضمن الفعالية الرمضانية أركانًا فنية ثقافية، ومقاهيَ وورش عمل تفاعلية، ومنطقة المقاهي وألعاب الطاولة، بالإضافة إلى عروض المسرح، الحكواتي وعرض علاء الدين، والمسحراتي، وعزف القانون والعود، والسوق الرمضاني ولأحبتنا الصغار مكان، وليلة القرقيعان.