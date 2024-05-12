"التدريب التقني" يختتم ورش "مكن" لرعاية المتدربين

وأشار بأن تلك الورش جمعت المؤسسة بالعديد من القطاعات الحكومية وغير الحكومية بغرض خلق بيئة تشاركية وتكامل لرعاية المتدربين، سعياً من المؤسسة لزيادة نسبة العاملين من السعوديين في المجالات التقنية والمهنية ولتحقيق أهداف تفصيلية اشتملت على استثمار فرص التكامل بين الجهات والمتدربين في توطين المهن التقنية، ونشر رسالة برنامج "مكن" لرعاية المتدربين لدى المنظمات الحكومية وغير الحكومية، وتعريف القطاعات والمنظمات بالإمكانات والقدرات التي تتمتع بها المؤسسة، علاوة على التعرف بمتطلبات الجهات والمنظمات المشاركة لرعاية المتدربين، وكذلك التعريف بالإمكانات والقدرات التي تتمتع بها المؤسسة، والتعرف على مدى قابلية المنظمات الحكومية وغير الحكومية في تقديم الرعاية للمتدربين ودعم عمليات التدريب.