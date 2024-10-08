نائب المحافظ للخدمات المساندة بالتدريب التقني والمهني يتفقّد المشاريع والمنشآت بالطائف

قام نائب المحافظ للخدمات المساندة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، المهندس صالح الحوشاني، بزيارة تفقدية لعدد من المشاريع والمنشآت التدريبية بمحافظة الطائف.
وفي التفاصيل: هدفت الزيارة إلى متابعة سير العمل في المشاريع والاطلاع على جاهزية المنشآت لخدمة المتدربين والمتدربات؛ حيث شملت الجولةُ زيارةَ الكلية التقنية للسياحة والفندقة بالطائف، ومشروع المعهد الثانوي الصناعي بالطائف، والكلية التقنية بالطائف، ومشروع المرحلة الثانية بالكلية التقنية بالطائف، بالإضافة إلى الكلية التقنية للبنات بالطائف.
ورافق "الحوشاني" في الجولة نائبُ مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة سعيد الزبيدي، وقيادات التدريب بالمحافظة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرّة التي تبذلها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لضمان جودة التدريب وتحسين البنية التحتية في مختلف المناطق؛ لتلبية احتياجات المتدربين وتوفير بيئة تدريبية متطورة تواكب التطورات التقنية والصناعية.