نائب المحافظ للخدمات المساندة بالتدريب التقني والمهني يتفقّد المشاريع والمنشآت بالطائف

وفي التفاصيل: هدفت الزيارة إلى متابعة سير العمل في المشاريع والاطلاع على جاهزية المنشآت لخدمة المتدربين والمتدربات؛ حيث شملت الجولةُ زيارةَ الكلية التقنية للسياحة والفندقة بالطائف، ومشروع المعهد الثانوي الصناعي بالطائف، والكلية التقنية بالطائف، ومشروع المرحلة الثانية بالكلية التقنية بالطائف، بالإضافة إلى الكلية التقنية للبنات بالطائف.