تدشين حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بعفيف… تستهدف الفئات الأكثر عرضة بمضاعفاتها

من جانبه، أوضح مدير مستشفى عفيف، فهم بن ماضي المغيري، أن الحملة تستهدف الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الإنفلونزا، مثل الممارسين الصحيين، مرضى الجهاز التنفسي والقلب المزمنة، مرضى الأورام والسكري، والمصابين بضعف المناعة الوراثية أو المكتسبة، بالإضافة إلى الحوامل، والأطفال من سن 6 أشهر إلى 5 سنوات، وكذلك الأشخاص فوق سن الخمسين والأفراد الذين يعتنون بالفئات الأكثر عرضة للإصابة.