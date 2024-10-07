تدشين حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بعفيف… تستهدف الفئات الأكثر عرضة بمضاعفاتها

دشن محافظ عفيف، عبدالله بن محمد الشرافا، اليوم، الحملة الوطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، بحضور مدير مستشفى عفيف العام، فهم بن ماضي المغيري، في مقر ديوان المحافظة.
وتهدف الحملة إلى رفع مستوى المناعة الصحية لدى المجتمع، كما تستهدف الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الإنفلونزا، بما في ذلك الممارسون الصحيون، المصابون بالأمراض المزمنة، الحوامل، والأطفال من سن 6 أشهر إلى 5 سنوات، إلى جانب الفئات العمرية من 50 سنة فأكثر.
وخلال حفل التدشين، اطلع المحافظ عبدالله بن محمد الشرافا على خطة استعدادات إدارة صحة المجتمع لتنفيذ حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية في كافة المرافق الصحية والعامة بمحافظة عفيف، بما في ذلك المراكز والقرى التابعة، والجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى المرافق العامة مثل الحدائق والمجمعات التجارية.
وأشاد الشرافا بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي في المملكة من القيادة الرشيدة، مثمنًا الجهود المبذولة من قبل القطاعات الصحية في المحافظة لتعزيز المناعة الصحية لدى المجتمع.
من جانبه، أوضح مدير مستشفى عفيف، فهم بن ماضي المغيري، أن الحملة تستهدف الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الإنفلونزا، مثل الممارسين الصحيين، مرضى الجهاز التنفسي والقلب المزمنة، مرضى الأورام والسكري، والمصابين بضعف المناعة الوراثية أو المكتسبة، بالإضافة إلى الحوامل، والأطفال من سن 6 أشهر إلى 5 سنوات، وكذلك الأشخاص فوق سن الخمسين والأفراد الذين يعتنون بالفئات الأكثر عرضة للإصابة.