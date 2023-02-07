رئيس جامعة المجمعة يستقبل فريق هاكاثون الابتكار الصحي

الجدير بالذكر أن فريق الجامعة حصد مؤخرًا المركز الأول في "مسابقة الهاكاثون - الابتكار الصحي" المقام بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود للعلوم الصحية بالحرس الوطني بالرياض، المشارك به أكثر من 13 جامعة سعودية، وأكثر من 60 مشاركة بجهاز تجفيف وتثبيت الأنسجة الطبية، والذي يعمل بنظام التسخين المثالي على الشرائح الطبية المخبرية المثبتة على أنسجة البرافين الشمعي، والتي تتطلب حرارة دقيقة موحدة لغرض تثبيت الأنسجة خلال عمل التجارب المخبرية على الشرائح؛ ومنها عمل الصبغات بعد عملية التثبيت عليها.