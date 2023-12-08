بسبب الحفر والمياه.. بعض شوارع حي الواحة بجدة خارج الخدمة

وأكدوا أن مياه الصرف الصحي والمياه الجوفية تسببت في خروج عدد من الشوارع عن الخدمة وجعلها غير صالحة للاستخدام والمرور، مما أدى لحدوث تلفيات لعدد من المركبات وتضرر عدد من مداخل الحي والشوارع الداخلية فيه خاصة شرق الحي.