بسبب الحفر والمياه.. بعض شوارع حي الواحة بجدة خارج الخدمة

طالب سكان حي الواحة 5 بشمال شرق جدة الجهات المختصة، بسرعة إنهاء معاناتهم التي تلازمهم منذ سنوات في صعوبة التنقل في الحي والوصول إلى منازلهم؛ بسبب الحفر العميقة وتراكم المياه داخلها.
وأكدوا أن مياه الصرف الصحي والمياه الجوفية تسببت في خروج عدد من الشوارع عن الخدمة وجعلها غير صالحة للاستخدام والمرور، مما أدى لحدوث تلفيات لعدد من المركبات وتضرر عدد من مداخل الحي والشوارع الداخلية فيه خاصة شرق الحي.
وطالب سكان الحي، أمانة محافظة جدة وشركة المياه الوطنية والجهات الأخرى، بإيجاد حلول عاجلة للحي، وتخفيف الضرر عن الشوارع المتهالكة؛ حيث أصبح الاعتماد فقط على شارعين للدخول والخروج مما أسهم في حدوث اختناقات مرورية وصعوبة التنقل خاصة في أوقات المدارس والدوام الرسمي.
وأشار المواطنون إلى أن تبادل الاتهامات بين الجهات المختصة في هذا الأمر والتقاعس أسهم في تفاقم المشكلة وتزايُد حدتها والضحية هو المواطن.