احتفال اليوم الوطني 95 يجمع أطفال التوحد وأسرهم في نجران

في أجواء مفعمة بالفرح، نظمت جمعية إرادة التوحد بمنطقة نجران احتفالًا خاصًا باليوم الوطني السعودي الـ95، بمشاركة أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم.
وشهدت الفعالية مجموعة من الأنشطة الفنية والترفيهية، تضمنت الفنون التشكيلية والعروض الوطنية والتعبير عن حب الوطن، وسط حضور لافت من الأهالي الذين عبّروا عن اعتزازهم بدعم أبنائهم ومساندتهم.
وأعربت رئيسة مجلس إدارة الجمعية غالية السويدي عن سعادتها بنجاح الاحتفال، مؤكدة أهمية دمج الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في الفعاليات المجتمعية، وتوفير بيئة حاضنة تسهم في تنمية مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.
كما تخلل الحفل مسابقات وجوائز أسهمت في رفع مستوى الحماس لدى الأطفال، وأضفت أجواءً من الفخر والانتماء، حيث تفاعل الحضور مع الفقرات الفنية والترفيهية في مشهد يجسد روح الوحدة الوطنية.
وترك الاحتفال أثرًا إيجابيًا في نفوس الأطفال وأسرهم، ليعكس قيمة الشراكة بين المجتمع والجمعية في دعم وتمكين ذوي اضطراب طيف التوحد.