احتفال اليوم الوطني 95 يجمع أطفال التوحد وأسرهم في نجران

كما تخلل الحفل مسابقات وجوائز أسهمت في رفع مستوى الحماس لدى الأطفال، وأضفت أجواءً من الفخر والانتماء، حيث تفاعل الحضور مع الفقرات الفنية والترفيهية في مشهد يجسد روح الوحدة الوطنية.