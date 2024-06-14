نصائح مهمة للحجيج.. "دوائي" تطلق الحملة التوعوية بأدوية الحج

أطلقت الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي "جمعية دوائي" حملة توعوية تثقيفية لمن ينوي أداء مناسك الحج عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتضمنت الحملة التوعوية نصائح تتعلق باللقاحات المطلوبة لموسم الحج، كذلك توعية شاملة لمرضى القلب، السكري والكلى وأهم النصائح اللازمة في استخدام الأدوية الموصوفة والخطط العلاجية.
وأرشدت دوائي مرضى الربو باستخدام البخاخات الإسعافية أثناء تأدية الحج وأهم الأدوية اللازمة والوقائية في حقيبة الحاج، كما دعت إلى الوقاية من العدوى والوقاية من ضربات الشمس، وضرورة استشارة الطبيب قبل الذهاب لأداء مناسك الحج لمرضى الأمراض المزمنة.
وتعمل جمعية دوائي ضمن برامجها التوعوية على تنفيذ برامج مبتكرة خلال المواسم من خلال التوعية والإرشاد الدوائي لجميع فئات المجتمع لرفع الوعي الدوائي والوقاية من الأمراض والمضاعفات.