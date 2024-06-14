نصائح مهمة للحجيج.. "دوائي" تطلق الحملة التوعوية بأدوية الحج

وأرشدت دوائي مرضى الربو باستخدام البخاخات الإسعافية أثناء تأدية الحج وأهم الأدوية اللازمة والوقائية في حقيبة الحاج، كما دعت إلى الوقاية من العدوى والوقاية من ضربات الشمس، وضرورة استشارة الطبيب قبل الذهاب لأداء مناسك الحج لمرضى الأمراض المزمنة.