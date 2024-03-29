محافظ شرورة يدشن جمعية "عذب " لسقيا الماء بالمساجد ولعابري السبيل والمعتمرين

وتابع "الصيعري" قائلاً: لدينا العديد من الخدمات التي نقدمها بالجمعية؛ منها المحافظة على مصادر المياه الطبيعية، ومنها توزيع أجهزة تنقية المياه لبيوت الأسر الأشد حاجة، وتجهيز مستودع منظم لحفظ المياه وتبريدها قبل توزيعها، وتوفير برادات لنقل المياه للمساجد ومدينة الحجاج بمركز الوديعة، وأكد أن هذه المبادرات النوعية تسهم في تطوير خدمات المياه بما يدعم الأثر التنموي للجمعية.