محافظ شرورة يدشن جمعية "عذب " لسقيا الماء بالمساجد ولعابري السبيل والمعتمرين

دشن محافظ شرورة موفق بن عبد الهادي العنزي بمكتبه انطلاق أعمال جمعية عذب لخدمات المياه الصالحة للشرب، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية .
وتُعتبر جمعية "عذب" أول جمعية خيرية متخصصة في خدمات المياه في منطقة نجران تعمل تحت مظلة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ووزارة البيئة والمياه والزراعة.
وعبّر الرئيس التنفيذي للجمعية صالح بن سالم الصيعري عن بالغ شكره وتقديره لمحافظ شرورة على تدشينه انطلاق أعمال الجمعية ، وأكد أن هذا التدشين يدل على مستوى دعم ورعاية المحافظ والاهتمام الذي تحظى به الجمعيات الخيرية في المحافظة.
وأكد "الصيعري" أن الجمعية تعمل على تقديم التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه وأدوات الترشيد؛ وسقيا الماء بالمساجد وعابري السبيل من الحجاج والمعتمرين وتقديم خدمات إيصال الماء للبيوت.
وأشار إلى أن الجمعية تعتزم إطلاق العديد من المبادرات ذات الأثر المستدام من خلال خطط سنوية واضحة المؤشرات والأهداف.
وتابع "الصيعري" قائلاً: لدينا العديد من الخدمات التي نقدمها بالجمعية؛ منها المحافظة على مصادر المياه الطبيعية، ومنها توزيع أجهزة تنقية المياه لبيوت الأسر الأشد حاجة، وتجهيز مستودع منظم لحفظ المياه وتبريدها قبل توزيعها، وتوفير برادات لنقل المياه للمساجد ومدينة الحجاج بمركز الوديعة، وأكد أن هذه المبادرات النوعية تسهم في تطوير خدمات المياه بما يدعم الأثر التنموي للجمعية.
ودعا "الصيعري" الداعمين إلى دعم مبادرات الجمعية من خلال التواصل مع الجمعية عبر بريدها الإلكتروني (atheb2030@gmail.com) أو عبر التواصل المباشر رقم (0550402211).