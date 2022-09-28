"إخاء" الرياض تختتم احتفالاتها باليوم الوطني 92

ومن برامج الدمج الاجتماعي، شاركت مجموعة من أيتام "إخاء" برنامج اليوم الوطني، المنفذ من ديوانية الحسين التاريخية، بمشاركة من فريق الكشافة ومجموعة من الإعلاميين والشخصيات الاجتماعية.