"إخاء" الرياض تختتم احتفالاتها باليوم الوطني 92

اختتمت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" بمنطقة الرياض، اليوم الأربعاء، احتفالاتها باليوم الوطني 92.
جاء ذلك بإقامة برنامج تطوعي زار خلاله وفد من منسوبي ومستفيدي "إخاء"، جمعية "أجواد" للخدمات المجتمعية.
وأجرى الوفد جولة تعريفية متكاملة التقى خلالها مستفيدي "أجواد" وقدموا لهم البرامج المتنوعة احتفالًا باليوم الوطني.
يذكر أن احتفالات أيتام "إخاء" في بيوتهم النموذجية، بمشاركة منسوبي المؤسسة وبعض الشخصيات الاجتماعية والإعلامية.
ونظمت احتفالات منسوبي "إخاء" بمقر العمل، بمشاركة مجموعة من الأيتام الذين نثروا القصائد والأبيات الشعرية احتفالًا بهذه المناسبة العظيمة.
ومن برامج الدمج الاجتماعي، شاركت مجموعة من أيتام "إخاء" برنامج اليوم الوطني، المنفذ من ديوانية الحسين التاريخية، بمشاركة من فريق الكشافة ومجموعة من الإعلاميين والشخصيات الاجتماعية.
وسطر أيتام "إخاء" أجمل المهارات والهوايات من القصائد الوطنية والمشاركة في المسابقات التنافسية، وإلقاء الأبيات الشعرية المعبرة عن حب هذا الوطن المعطاء.
وقال مدير فرع مؤسسة "إخاء" بمنطقة الرياض إبراهيم الشينان: إن هذا البرنامج أحد ثمرات التعاون بين الجهات غير الربحية في المملكة، التي تولي اهتمامًا بعملية دمج الأيتام بجميع شرائح المجتمع.
كما أوضح أن هذا البرنامج يأتي نواةً للتعاون أيضًا مع عدد من الجهات الكبرى التي تقدّم الدعم المعنوي والنفسي لمستفيدي "إخاء".
وفي الختام قدم "الشينان" شكره لكل الرعاة الذين ساهموا بإنجاح برامج "إخاء" في اليوم الوطني 92 بمنطقة الرياض.
يذكر أن المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام أسست عام 1424هـ، ويرأس مجلس إدارتها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتُعنى برعاية وإيواء أيتام ذوي "الظروف الخاصة" من خلال فروعها العشرة حول المملكة.