أكثر من 350 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية العام بـ"عسير"

أدى نحو 350 ألف طالب وطالبة يدرسون في أكثر من 3000 مدرسة بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، ومحافظات بيشة ومحايل عسير وسراة عبيدة ورجال ألمع والنماص وظهران الجنوب، نهاية اختبارات الفصل الدراسي الثالث، وسط دعم ومساندة من قيادات التعليم، وتسخير سائر الإمكانات.
وأكد المدير العام للتعليم في المنطقة فهد عقالا، أن الاختبارات النهائية التي يؤديها الطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام هي بمثابة الحصاد، مشيرًا إلى أن المجتمع التعليمي في المنطقة ومحافظاتها يحظى بالعناية من جميع قيادات التعليم التي تسعى إلى توفير بيئات مناسبة لتأدية الاختبارات، مثمنًا دور الجهات الأمنية في مختلف القطاعات التي تتشارك مع التعليم العديد من المهام التي تحقق مبادئ السلامة لطلابنا وطالباتنا، مشيدًا بدور الأُسر وأولياء الأمور في دعم الطلبة في موسم الاختبارات كونهم الشريك الاستراتيجي في العملية التعليمية.
وأضاف "عقالا" أن أقسام التوجيه الطلابي في الإدارة العامة للتعليم في المنطقة وإدارات التعليم في المحافظات عملت على توفير خدمة الاستشارات الهاتفية التربوية والنفسية، طيلة أيام الاختبارات لدعم الطلاب وأسرهم وأولياء أمورهم.