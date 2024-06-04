أكثر من 350 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية العام بـ"عسير"

وأكد المدير العام للتعليم في المنطقة فهد عقالا، أن الاختبارات النهائية التي يؤديها الطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام هي بمثابة الحصاد، مشيرًا إلى أن المجتمع التعليمي في المنطقة ومحافظاتها يحظى بالعناية من جميع قيادات التعليم التي تسعى إلى توفير بيئات مناسبة لتأدية الاختبارات، مثمنًا دور الجهات الأمنية في مختلف القطاعات التي تتشارك مع التعليم العديد من المهام التي تحقق مبادئ السلامة لطلابنا وطالباتنا، مشيدًا بدور الأُسر وأولياء الأمور في دعم الطلبة في موسم الاختبارات كونهم الشريك الاستراتيجي في العملية التعليمية.