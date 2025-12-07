مدير مكتب الرياضة بالطائف يستقبل لجنة كرة القدم المصغّرة ويؤكد دعمه لبرامجها

استقبل مدير مكتب وزارة الرياضة بمحافظة الطائف، الأستاذ عبدالله الزايدي، اليوم، أعضاء لجنة كرة القدم المصغّرة، حيث جرى خلال اللقاء استعراض مهام اللجنة وخطط عملها خلال المرحلة المقبلة.