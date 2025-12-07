مدير مكتب الرياضة بالطائف يستقبل لجنة كرة القدم المصغّرة ويؤكد دعمه لبرامجها

استقبل مدير مكتب وزارة الرياضة بمحافظة الطائف، الأستاذ عبدالله الزايدي، اليوم، أعضاء لجنة كرة القدم المصغّرة، حيث جرى خلال اللقاء استعراض مهام اللجنة وخطط عملها خلال المرحلة المقبلة.
ورحّب الزايدي بأعضاء اللجنة وبارك لهم اعتمادها، مؤكدًا تقديم الدعم الكامل لكل ما من شأنه تطوير الرياضة في محافظة الطائف، ودعم الأنشطة والبرامج المرتبطة بكرة القدم المصغّرة.
وفي ختام الزيارة، جرى تبادل الهدايا التذكارية بين مدير مكتب وزارة الرياضة ورئيس لجنة كرة القدم المصغّرة، الأستاذ طلال الحارثي، في أجواء تعكس روح التعاون والشراكة بين الجانبين.