محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تنظم جلسة حوارية طبية

جاء عقد الجلسة الطبية بمشاركة خمسة من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في مجال طب الأطفال، والجراحة العامة وجراحة الصدر ، وطب الأسرة، وجراحة العظام، على مسرح الفعاليات بحديقة لينة العامة.