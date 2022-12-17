محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تنظم جلسة حوارية طبية

نظمت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية أمس أولى الجلسات الحوارية الطبية التخصصية "صحتكم أمانة".
جاء عقد الجلسة الطبية بمشاركة خمسة من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في مجال طب الأطفال، والجراحة العامة وجراحة الصدر ، وطب الأسرة، وجراحة العظام، على مسرح الفعاليات بحديقة لينة العامة.
وأقيمت الجلسة في إطار فعاليات شتاء درب زبيدة الوجهة شمالية المقام حالياً في قرية لينة التاريخية (105 كلم جنوب محافظة رفحاء)، والمستمر حتى 15 من شهر مارس المقبل.
وتناولت الجلسة أهم المحاور الطبية في ذات التخصصات، إضافة إلى النصائح الصحية الطبية والتوعوية، واستقبال الاستفسارات من الحضور.