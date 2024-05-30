"تجمع مكة الصحي" ينال الاعتماد البرامجي لدبلوم تمريض الطوارئ

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم الخميس، تجديد الاعتماد البرامجي لبرنامج تمريض الطوارئ بتجمع مكة المكرمة الصحي، لمدة أربع سنوات.
وأوضح تجمع مكة الصحي أن البرنامج ينفذ في مدينة الملك عبدالله الطبية، ومستشفى النور التخصصي، وإضافة مستشفى الملك عبدالعزيز كمقر تدريبي جديد.
وأكد "التجمع الصحي" زيادة الطاقة الاستيعابية للمتدربين المسجلين في البرنامج لدى المركز التدريبي بجميع المستويات، ومنحهم درجة الدبلوم بعد إكمال الدورات التدريبية والأنشطة الأكاديمية المقررة للبرنامج.
يذكر أن المدة المحددة للبرنامج تبدأ اعتبارًا من مطلع أكتوبر المقبل، وتستمر حتى 30 سبتمبر 2028؛ حيث تشمل الدورات التدريبية برامج طبية متنوعة في مجال طب الطوارئ.