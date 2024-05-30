"تجمع مكة الصحي" ينال الاعتماد البرامجي لدبلوم تمريض الطوارئ

يذكر أن المدة المحددة للبرنامج تبدأ اعتبارًا من مطلع أكتوبر المقبل، وتستمر حتى 30 سبتمبر 2028؛ حيث تشمل الدورات التدريبية برامج طبية متنوعة في مجال طب الطوارئ.