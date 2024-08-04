صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين ينظم زيارة لفعاليّات كأس العالم للرياضات الإلكترونية

واستهدفت الزيارة الأطفال من عمر 5 إلى 18 سنة، حيث تم تنظيم جولة لزيارة أجنحة مختلفة للجهات المشاركة، كما شمل جدول الزيارة تجارب ثقافية متنوعة أضافت بُعدًا تعليميًا وثقافيًا، مما عزز من قيم التعاون والتفاعل الاجتماعي بين الأطفال، إضافة إلى فرصة التعرف على عددٍ من الفرق المحلية المشاركة في البطولة مثل فريقي or و Falcon ، وقد استمتع الأطفال بمقابلة أبطال تلك الفرق، والتقاط الصور التذكارية معهم. تلا ذلك توزيع الهدايا تعبيرًا عن التقدير لتضحيات آبائهم من الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين في حماية أمن الوطن واستقراره.