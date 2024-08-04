صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين ينظم زيارة لفعاليّات كأس العالم للرياضات الإلكترونية

نظم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين أخيرًا، زيارة لفعاليّات كأس العالم للرياضات الإلكترونية التي أُقيمت بمدينة الرياض، بالتعاون مع مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.
واشتملت الزيارة على برنامج ترفيهي لأبناء الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، أسهم في توفير تجربة مميزة تجمع بين الترفيه والتعليم والرياضة.
واستهدفت الزيارة الأطفال من عمر 5 إلى 18 سنة، حيث تم تنظيم جولة لزيارة أجنحة مختلفة للجهات المشاركة، كما شمل جدول الزيارة تجارب ثقافية متنوعة أضافت بُعدًا تعليميًا وثقافيًا، مما عزز من قيم التعاون والتفاعل الاجتماعي بين الأطفال، إضافة إلى فرصة التعرف على عددٍ من الفرق المحلية المشاركة في البطولة مثل فريقي or و Falcon ، وقد استمتع الأطفال بمقابلة أبطال تلك الفرق، والتقاط الصور التذكارية معهم. تلا ذلك توزيع الهدايا تعبيرًا عن التقدير لتضحيات آبائهم من الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين في حماية أمن الوطن واستقراره.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من برامج جودة الحياة التي يقدمها الصندوق، بهدف تعزيز حياة أبناء الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، مما يتيح لهم التعلم والاستمتاع في بيئة آمنة وداعمة. كما يسعى الصندوق من خلال هذه البرامج إلى تمكين أبناء أسر المستفيدين لبناء مهاراتهم وتوسيع آفاقهم، عبر تقدیم أنشطة ترفيهية وبرامج تعليمية وثقافية متنوعة.