أمين منطقة عسير يتفقد مشاريع بيشة ويوجّه بتسريع الإنجاز وتحسين المشهد الحضري

زار أمين منطقة عسير، المهندس عبدالله الجالي، بلدية بيشة، للاطلاع على سير العمل ومتابعة المشاريع والبرامج والخطط المعتمدة في المحافظة.
وخلال الزيارة، عقد معاليه اجتماعًا مع رؤساء بلديات قطاع شرق عسير، استعرض فيه عددًا من التقارير والمبادرات المتعلقة بمشاريع الطرق، والحدائق، والأنسنة، وتحسين المشهد الحضري، كما جرت مناقشة مؤشرات الأداء وخطط تطوير الخدمات المقدمة للسكان.
عقب الاجتماع، قام الأمين بجولة ميدانية شملت عددًا من المشاريع الجاري تنفيذها في المحافظة، من أبرزها مشاريع الحدائق، وأنسنة طريق الملك عبدالعزيز، وطريق الملك فيصل، وطريق الملك فهد، وشارع أبها. واطّلع على نسب الإنجاز، ووجّه بتسريع وتيرة العمل وتذليل أي معوقات، مؤكدًا استمرار دعم الأمانة لتعزيز التنمية ورفع جودة الحياة في محافظات المنطقة حسب أولويات المشاريع والإمكانات المتاحة.
كما تفقد معاليه عددًا من المواقع الاستثمارية التي تعمل بلدية بيشة على تطويرها وطرحها عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص"، مشددًا على أهمية تنويع الفرص الاستثمارية ورفع كفاءة استغلال المواقع بما يعزز التنمية الاقتصادية بالمحافظة.
وأكد المهندس الجالي أن ما تحقق في محافظة بيشة من مشاريع تنموية يأتي ضمن جهود أمانة منطقة عسير في تنفيذ الخطط التطويرية، وتوفير بيئة حضرية متكاملة تلبي تطلعات المواطنين، وتنسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
من جهته، قدّم رئيس بلدية بيشة، المهندس محمد بن فلاح القحطاني، شكره وتقديره لمعالي أمين منطقة عسير على دعمه واهتمامه المتواصل بجهود البلدية.