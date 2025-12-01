أمين منطقة عسير يتفقد مشاريع بيشة ويوجّه بتسريع الإنجاز وتحسين المشهد الحضري

عقب الاجتماع، قام الأمين بجولة ميدانية شملت عددًا من المشاريع الجاري تنفيذها في المحافظة، من أبرزها مشاريع الحدائق، وأنسنة طريق الملك عبدالعزيز، وطريق الملك فيصل، وطريق الملك فهد، وشارع أبها. واطّلع على نسب الإنجاز، ووجّه بتسريع وتيرة العمل وتذليل أي معوقات، مؤكدًا استمرار دعم الأمانة لتعزيز التنمية ورفع جودة الحياة في محافظات المنطقة حسب أولويات المشاريع والإمكانات المتاحة.