"تعليم رجال ألمع" تُنهي استعداداتها لاستقبال أكثر من 16 ألف طالب وطالبة غدًا

وأكد تخصيص منظومة عمل مساندة وداعمة للمدارس من مشرفين تربويين ومشرفات وإداريين وإداريات بشكل يومي؛ لدعم أعمال الاختبارات، ومعالجة أي معوقات أو صعوبات عن طريق الزيارات الميدانية، والمتابعة الإلكترونية، أو الاتصالات الهاتفية، والعمل على رصد الملاحظات ومناقشتها بشكل مباشر طيلة فترة الاختبارات، مع متابعة أعمال التصحيح والرصد وإظهار النتائج، بما يساهم في تسهيل عمليات الاستعلام والحصول على النتائج، من خلال الخدمات الإلكترونية المُقدَّمة عبر النظام المركزي «نور».