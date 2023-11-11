"تعليم رجال ألمع" تُنهي استعداداتها لاستقبال أكثر من 16 ألف طالب وطالبة غدًا

يستهل طلاب وطالبات مراحل التعليم العام بمدارس إدارة تعليم رجال ألمع اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1445هــ صباح غد الأحد، وسط جاهزية كل منظومة العمل من الكوادر التعليمية والإدارية في الإدارة والمدارس.
وأكد مدير تعليم رجال ألمع أحمد العرفجي أن الإدارة أنهت تحضيراتها لتهيئة الأجواء الملائمة لأبنائنا وبناتنا الطلبة، بما يضمن أداءهم الاختبارات بكل يسر وسهولة، مشيرًا إلى أن لجان الاختبارات في جميع المدارس والإدارات والأقسام المعنية أكملت استعداداتها، كما اعتمدت الخطط والبرامج وآليات توزيع اللجان المختصة داخل المدارس.
وأكد تخصيص منظومة عمل مساندة وداعمة للمدارس من مشرفين تربويين ومشرفات وإداريين وإداريات بشكل يومي؛ لدعم أعمال الاختبارات، ومعالجة أي معوقات أو صعوبات عن طريق الزيارات الميدانية، والمتابعة الإلكترونية، أو الاتصالات الهاتفية، والعمل على رصد الملاحظات ومناقشتها بشكل مباشر طيلة فترة الاختبارات، مع متابعة أعمال التصحيح والرصد وإظهار النتائج، بما يساهم في تسهيل عمليات الاستعلام والحصول على النتائج، من خلال الخدمات الإلكترونية المُقدَّمة عبر النظام المركزي «نور».
وأشار إلى أن إدارتَي التوجيه الطلابي للبنين والبنات خصصتا أرقامًا لتقديم الخدمات والاستشارات النفسية والتربوية والاجتماعية للطلاب والطالبات خلال فترة الاختبارات، واستثمار ذلك فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة.
ودعا "العرفجي" أولياء أمور الطلاب والطالبات وأسرهم إلى مواصلة دعم ومساندة دور المدارس، وتكثيف الاهتمام والمتابعة في الجوانب السلوكية وجداول الاختبارات ووقت خروجهم؛ للمحافظة عليهم من أي سلوكيات مخالِفة خارج المدرسة.