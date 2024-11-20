مدير وقاء مكة يزور مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة

زار مديرُ عام فرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب الصاعدي، والفريق المرافق له؛ مركزَ إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة؛ حيث التقى بالعقيد بندر بن سعد الحارثي مدير المركز، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال إدارة المخاطر والطوارئ.
واستعرضت خلال الزيارة الجهود الحالية والمستقبلية التي يبذلها المركزان لمواجهة الأزمات والكوارث والطوارئ في المنطقة، إلى جانب مناقشة آليات العمل المشترك والتأكيد على أهمية تبادل الخبرات والمعارف بين المركزين؛ مما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة وتحسين جاهزية التعامل مع المخاطر والطوارئ.
من جانبه أكّد الدكتورُ غالب الصاعدي مدير عام فرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة، على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بالمنطقة، مشيرًا إلى أنّ التنسيق المستمرّ مع مركز إدارة الأزمات والكوارث يعدُّ خطوة هامّة لرفع مستوى الجاهزية والاستعداد لمواجهة الأزمات والطوارئ بشكل فعّال.
جدير بالذكر أن مركز وقاء يسعى دائمًا إلى رفع مستوى الجاهزية والاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ والحدّ من مخاطر الصحة النباتية والحيوانية وفقًا لخطط المركز المتبعة في مجال الوقاية والمكافحة، إلى جانب الاهتمام بتعزيز التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية للتصدِّي للمخاطر حال حدوثها.