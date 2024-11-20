مدير وقاء مكة يزور مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة

من جانبه أكّد الدكتورُ غالب الصاعدي مدير عام فرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة، على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بالمنطقة، مشيرًا إلى أنّ التنسيق المستمرّ مع مركز إدارة الأزمات والكوارث يعدُّ خطوة هامّة لرفع مستوى الجاهزية والاستعداد لمواجهة الأزمات والطوارئ بشكل فعّال.