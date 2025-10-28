"سبق" ترصد تفاعل طلاب الطائف مع مشاريع الموهوبين في "إبداع 2026"

وشارك في المعرض 50 طالبًا وطالبة من فئة الموهوبين، قدموا مشاريع بحثية علمية نوعية في أربعة مسارات رئيسة، شملت: الريادة في الطاقة والصناعة، البيئة المستدامة وتوريد الاحتياجات الأساسية، اقتصاديات المستقبل، وصحة الإنسان.