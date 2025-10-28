مناطق
"سبق" ترصد تفاعل طلاب الطائف مع مشاريع الموهوبين في "إبداع 2026"
شهد معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2026"، الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، تفاعلًا لافتًا من طلاب وطالبات المدارس، وسط حضور مميز لأعمال الموهوبين والموهوبات.
وشارك في المعرض 50 طالبًا وطالبة من فئة الموهوبين، قدموا مشاريع بحثية علمية نوعية في أربعة مسارات رئيسة، شملت: الريادة في الطاقة والصناعة، البيئة المستدامة وتوريد الاحتياجات الأساسية، اقتصاديات المستقبل، وصحة الإنسان.
وتجوّل الطلاب والطالبات في أركان المعرض واطّلعوا على المشاركات المتنوعة، التي عكست مستوى الإبداع وتنوّع الاهتمامات في مجالات العلوم والتقنية.
ويهدف المعرض إلى تنمية مهارات الطلبة البحثية والعلمية، وصقل قدراتهم في بيئة تعليمية محفزة على الابتكار، بما يعزز دورهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجالات البحث العلمي والابتكار.