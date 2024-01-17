"القحطاني" يدشّن معرض "إعادة التأهيل لمعالجة سلوكيات الإدمان" بجامعة جازان

دشّن رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، معرض "إعادة التأهيل لمعالجة سلوكيات الإدمان" الذي أقامته كلية العلوم الطبية التطبيقية تحت شعار "التأهيل حياة"، بمشاركة عديدٍ من الجهات من داخل الجامعة وخارجها.
وتجوّل القحطاني، في أركان المعرض، مستمعاً إلى شرح من الطلبة حول دورهم في نشر التوعية وتعزيز ثقافة المجتمع ومخاطر الإدمان وأوجهه المختلفة سواء إدمان المخدرات أو الإدمان السلوكي.
وشملت أركان المعرض التعريف بالمخدرات وأنواعها وتأثيرها، ودور المملكة في مكافحتها، إضافة إلى دور الأندية الطلابية في استثمار وقت الطالب وتنمية مهاراته، كما عرضت الجهات المشاركة ما تقدّمه من خدمات متكاملة حسب اختصاص كل جهة.
وأوضح عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتور أيمن مدخلي، أن الفعالية التي تستمر إلى غد الخميس، يتخللها ثلاث ورش عمل الأولى بعنوان "الجلوس الصحيح"، و"جودة النوم"، و"تعزيز الجانب النفسي" بهدف تنمية مهارات الطلبة وإكسابهم الخبرات بشكل عملي.
يُذكر أنه جرى توقيع اتفاقية على هامش المعرض بين كلية العلوم الطبية التطبيقية وفرع الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي بجازان بهدف التعاون بين الطرفين فيما يخدم المجتمع.