"القحطاني" يدشّن معرض "إعادة التأهيل لمعالجة سلوكيات الإدمان" بجامعة جازان

وشملت أركان المعرض التعريف بالمخدرات وأنواعها وتأثيرها، ودور المملكة في مكافحتها، إضافة إلى دور الأندية الطلابية في استثمار وقت الطالب وتنمية مهاراته، كما عرضت الجهات المشاركة ما تقدّمه من خدمات متكاملة حسب اختصاص كل جهة.