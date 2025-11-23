مناطق
الجرباء يُثمن موافقة أمير الرياض على إقامة مهرجان الحمضيات العاشر بالحريق
ثمّن محافظ محافظة الحريق، الأستاذ محمد بن ناصر الجرباء، موافقة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض على إقامة مهرجان الحمضيات العاشر لهذا العام 1447هـ، والذي سيُقام لمدة عشرة أيام ابتداءً من 7 / 1 / 2026، بإشراف ومتابعة من المحافظة، وتنظيم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وأوضح الجرباء أنه جرى عقد اجتماعات مع المعنيين في وزارة البيئة والمياه والزراعة لمناقشة آلية تنفيذ المهرجان بالتعاون مع الجهة المنظمة المقترحة من قبل الوزارة، وهي "مركز مبدعون" التابع لجامعة الملك عبدالعزيز، كما عُقد اجتماع تحضيري مع الجهات الحكومية والأمنية، بحضور إدارة الإرشاد الزراعي بالوزارة، بهدف تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لضمان نجاح المهرجان.
ودعا محافظ الحريق الجميع للتعاون والعمل بما يحقق أهداف المهرجان ويُسهم في نجاحه وتميّزه.