"الغامدي": أسبوع الفضاء فرصة لتمكين الشباب واستكشاف آفاق علمية جديدة

في إطار مشاركة وزارة التعليم مع وكالة الفضاء السعودية في تفعيل الأسبوع العالمي للفضاء 2025، أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أن هذه المشاركة تمثل فرصة حقيقية لتمكين الأجيال الشابة من الإسهام في استكشاف آفاق علمية جديدة، وتعزيز شغفهم بالابتكار والبحث العلمي.
وأشار الغامدي إلى أن الاهتمام المتواصل من القيادة الرشيدة بتطوير قطاع الفضاء ودعمه محليًا وعالميًا، يسهم بشكل كبير في بناء جيل مهتم بالعلوم، قادر على ربط المعرفة العلمية بالبيئة الطبيعية.
ويُقام الأسبوع العالمي للفضاء خلال الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر 2025، تحت شعار: "العيش في الفضاء"، ويهدف إلى تنفيذ الخطة الاتصالية الوزارية التي تعزز الوعي المجتمعي بأهمية علوم الفضاء واستكشافه، وتدعم الجهود الوطنية في بناء مستقبل علمي مستدام.