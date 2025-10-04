"الغامدي": أسبوع الفضاء فرصة لتمكين الشباب واستكشاف آفاق علمية جديدة

في إطار مشاركة وزارة التعليم مع وكالة الفضاء السعودية في تفعيل الأسبوع العالمي للفضاء 2025، أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أن هذه المشاركة تمثل فرصة حقيقية لتمكين الأجيال الشابة من الإسهام في استكشاف آفاق علمية جديدة، وتعزيز شغفهم بالابتكار والبحث العلمي.