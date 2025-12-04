"إثراء" يحصد جائزة العمل التطوعي للمرة الرابعة تقديرًا لتمكين الشباب

فرص حيوية

وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال مدير مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) المكلّف، مصعب السعران: "حصولنا على الجائزة الوطنية للعمل التطوعي للمرة الرابعة يُعد استمرارًا لمسيرة المركز في تفعيل رسالة العمل التطوعي، ويجسّد تقديرنا العميق لجهود المتطوعين"، منوهًا إلى حرص "إثراء" على تأهيل الطاقات الشبابية إلى سوق العمل عبر منحهم مساحات وفرص تعلم من خلال تعزيز مهاراتهم وتطوير قدراتهم؛ بوصف العمل التطوعي رافدًا لجودة الحياة، وأثرًا يعكس مفهوم العطاء المجتمعي المستدام، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، الهادفة للوصول إلى مليون متطوع، وإحداث أثر مجتمعي يتجاوز حدود المكان، ليمتد إلى بناء المستقبل.