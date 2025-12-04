"إثراء" يحصد جائزة العمل التطوعي للمرة الرابعة تقديرًا لتمكين الشباب

في محطة نوعية تتوّج مسيرة ممتدة من الإلهام والعطاء، حصد مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، مبادرة أرامكو السعودية، الجائزة الوطنية للعمل التطوعي في مسار التمكين، من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وذلك صباح يوم الخميس الموافق 4 ديسمبر 2025، خلال الحفل الذي أقيم في العاصمة الرياض؛ تقديرًا لدوره في بناء منظومة تطوعية متكاملة، تجسّد رسالته في تمكين الشباب، وتعزيز حضورهم في المشهد الثقافي المجتمعي.
فرص حيوية
وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال مدير مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) المكلّف، مصعب السعران: "حصولنا على الجائزة الوطنية للعمل التطوعي للمرة الرابعة يُعد استمرارًا لمسيرة المركز في تفعيل رسالة العمل التطوعي، ويجسّد تقديرنا العميق لجهود المتطوعين"، منوهًا إلى حرص "إثراء" على تأهيل الطاقات الشبابية إلى سوق العمل عبر منحهم مساحات وفرص تعلم من خلال تعزيز مهاراتهم وتطوير قدراتهم؛ بوصف العمل التطوعي رافدًا لجودة الحياة، وأثرًا يعكس مفهوم العطاء المجتمعي المستدام، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، الهادفة للوصول إلى مليون متطوع، وإحداث أثر مجتمعي يتجاوز حدود المكان، ليمتد إلى بناء المستقبل.
التمكين الشبابي
وأبان السعران، الذي تسلّم الجائزة من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أن هذا الفوز يؤكد على مكانة مركز "إثراء"، حيث يمنح فرصًا وبرامج تطوعية لأكثر من 24 ألف متطوع داخل المركز، وسط إقبال متزايد يعكس مستوى الثقة المتنامي بجودة التجربة وقيمة مخرجاتها، إذ تجاوز عدد المتقدمين للانضمام حتى الآن حاجز 30 ألفًا.
أثر مستدام
ومن جانبه، أوضح مدير العمليات التشغيلية المكلّف في "إثراء"، المهندس عبدالله البقمي، أن "وصول وحدة خدمات المتطوعين في إثراء لأكثر من مليون ساعة تطوعية يُعد مؤشرًا بارزًا على تميز وجودة العمل التطوعي، ويعكس قوة منظومتنا التطوعية التي تمتد عبر برامج ومبادرات نوعية تشمل: التطوع العام، التطوع المهاري، والتطوع الاحترافي".
وأضاف البقمي أن هذه المنظومة أسهمت في تمكين المتطوعين وتوسيع أثرهم داخل المركز وخارجه، ليُترجم ذلك إلى أثر مستدام يعزز باستمرار قيمة التطوع، ويُرفع جودة التجربة التطوعية عامًا بعد عام، ويجعل من كل ساعة تطوعية إضافة حقيقية لخدمة المجتمع.