أمين عسير يتابع سير عمل المشروعات والخطط والبرامج في بيشة

وأوضح أن الأمانة وجميع البلديات يعملون معًا من أجل تقديم أرقى الخدمات البلدية والتنموية، لافتًا إلى أن الأمانة تسعد بالقرارات والتوصيات والملاحظات والمرئيات التي تقدّمها البلدية، بما يتوافق مع متطلبات واحتياجات المستفيدين، مشيدًا بخطط عمل بلدية بيشة ومناسبتها لطبيعة المشروعات والموارد المالية المتاحة، وبجهود رئيس البلدية وكل طواقم العمل الإداري والميداني، وبما تم إنجازه في المشروعات البلدية والخدمية بالمحافظة وبخطط العمل الميدانية ونسب الإنجاز الإيجابية، بما يتوافق مع طبيعة المشروعات في المحافظة، مطالبًا بمضاعفة الجهود والمضىّ قُدمًا نحو النماء والتطوير والتنمية في شتى جوانب العمل البلدي والتنموي.