أمين عسير يتابع سير عمل المشروعات والخطط والبرامج في بيشة

زار أمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي، اليوم الأربعاء، بلدية بيشة؛ لتفقد سير عمل المشروعات والخطط والبرامج المُعدّة من البلدية؛ حيث التقى مع منسوبيها وأقسامها العملية والإدارية.
واطلع أمين المنطقة على التقارير الخاصة ببلدية الثنية وتبالة والحازمي والنقيع، والتقى المواطنين واستمع لمطالبهم، وزار عدة مواقع في المحافظة؛ ومنها: المركز الحضاري، وممشى المعارض، وصناعية بيشة، ومشروعات الإسكان، ومرمى البلدية والشقيقة.
كما افتتح خلال زيارته معرض التطوع البلدي المُقام بفندق الخبتي، بعنوان "عطاء ونماء".
من جهته أكّد أمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي، أهمية دور البلديات في دفع عجلة التنمية وتطوير المشروعات والخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأوضح أن الأمانة وجميع البلديات يعملون معًا من أجل تقديم أرقى الخدمات البلدية والتنموية، لافتًا إلى أن الأمانة تسعد بالقرارات والتوصيات والملاحظات والمرئيات التي تقدّمها البلدية، بما يتوافق مع متطلبات واحتياجات المستفيدين، مشيدًا بخطط عمل بلدية بيشة ومناسبتها لطبيعة المشروعات والموارد المالية المتاحة، وبجهود رئيس البلدية وكل طواقم العمل الإداري والميداني، وبما تم إنجازه في المشروعات البلدية والخدمية بالمحافظة وبخطط العمل الميدانية ونسب الإنجاز الإيجابية، بما يتوافق مع طبيعة المشروعات في المحافظة، مطالبًا بمضاعفة الجهود والمضىّ قُدمًا نحو النماء والتطوير والتنمية في شتى جوانب العمل البلدي والتنموي.
وفي ضوء ذلك قال رئيس بلدية بيشة علي آل جلبان: إن زيارة أمين المنطقة المهندس عبدالله الجالي، جاءت تفقدية لطبيعة سير الأعمال في بلدية المحافظة كواحدةٍ من بلديات منطقة عسير.
وأضاف أن الزيارة استهدفت متابعة نسب إنجاز المبادرات والأعمال البلدية والتنموية بالمحافظة، موضحًا أن الأمين زار عدة مواقع يتم العمل فيها؛ حيث وقف على طبيعة المواقع واطلع على نسب الإنجاز ومُدد التسليم.
وقال "آل جلبان": إن الأمين افتتح معرض "نماء وعطاء" الذي يأتي تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع، ونظمته البلدية في فندق الخبتي بالمحافظة، للتعريف بالفرص والمبادرات التطوعية.
وتابع "ابن جلبان"، في ختام حديثه، قائلًا: إن بلدية المحافظة تسعى إلى تقديم خدمات راقية للمحافظة وأهلها ومراكزها، موجهًا خالص شكره وتقديره وامتنانه لأمين المنطقة؛ لما يقدّمه لبلدية بيشة من اهتمام بالغ ومتابعة دائمة وفق توجيه أمير المنطقة.
يذكر أن بلدية بيشة تعمل حاليًّا على تنفيذ عددٍ من المشروعات والمبادرات البلدية والحيوية بالمحافظة ومراكزها.