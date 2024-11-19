مدير "صحة الطائف" يتفقد الخدمات الصحية في محافظة "ميسان"

زار مدير فرع وزارة الصحة بمحافظة الطائف الدكتور سمير الشهراني، اليوم الثلاثاء، محافظة ميسان؛ للتعريف بدور فرع الوزارة ومتابعة الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المحافظة.
شملت الزيارة التفقدية، لقاء محافظ ميسان علي الجبيري، وتقديم عرض مرئي عن الخدمات الصحية، ومناقشة التحديات التي تواجه تقديم الخدمات الصحية، كما تم الاستماع إلى الآراء والملاحظات حول جودة الخدمات.
وقال الدكتور سمير الشهراني، لـ "سبق": إن الزيارة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز التواصل مع المجتمعات المحلية والارتقاء بالخدمات الصحية، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع.
وأكد حرص فرع الوزارة على دعم المرافق الصحية في محافظة ميسان، بالكفاءات والتجهيزات اللازمة، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الجهات المختلفة؛ لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة تلبي احتياجات السكان.
تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة زيارات ميدانية لفرع وزارة الصحة بمحافظة الطائف؛ للوقوف على احتياجات المرافق الصحية في كل المحافظات التابعة.