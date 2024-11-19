مدير "صحة الطائف" يتفقد الخدمات الصحية في محافظة "ميسان"

شملت الزيارة التفقدية، لقاء محافظ ميسان علي الجبيري، وتقديم عرض مرئي عن الخدمات الصحية، ومناقشة التحديات التي تواجه تقديم الخدمات الصحية، كما تم الاستماع إلى الآراء والملاحظات حول جودة الخدمات.