100 ألف ريال جوائز جائزة جمعية رعاية الأيتام بالليث للتميز والإبداع

في مبادرة نوعية تهدف إلى تعزيز روح التنافس والإبداع بين أبنائها، أطلقت جمعية رعاية الأيتام بالليث "جائزة التميز والإبداع"، التي تستهدف تشجيع الأبناء والمتطوعين على التميز في مختلف المجالات, حيث تبلغ القيمة الإجمالية للجوائز 100 ألف ريال موزعة على مختلف المسارات والفئات.
انطلقت الجائزة بدعم منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري ومؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية (غروس) وتتضمن أربعة مسارات رئيسة: مسار التميز في التطوع والخدمة المجتمعية، ومسار التميز في البحث العلمي والابتكار، ومسار التميز التقني، ومسار التميز التعليمي.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية علي بن ناجم العرياني أن الجمعية تهدف من خلال هذه الجائزة إلى تحفيز الأبناء على استثمار مواهبهم وقدراتهم، وتشجيعهم على تحقيق أعلى مستويات التفوق والإبداع في مختلف المجالات، بما يُسهم في بناء مستقبل مشرق لهم ولمجتمعهم.
وبيّن "العرياني" أن مسار التميز في التطوع والخدمة المجتمعية يهدف إلى تكريم المتطوعين والفرق التطوعية في محافظة الليث الذين يُسهمون بشكل فعّال في خدمة المجتمع والعمل الاجتماعي ممن أسهموا في تنفيذ مبادرات مجتمعية تطوعية ويُسهمون في المجتمع بشكل إيجابي في مجالات التنمية المجتمعية، ورعاية البيئة، والتوعية الصحية وغيرها من مجالات التطوع، مبينًا أن قيمة جائزة المسار تبلغ 20,000 ألف ريال، موزعة على ثلاثة مراكز.
وأضاف أن مسار التميز في البحث العلمي والابتكار يهدف لتشجيع الأبناء بالجمعية على الريادة في البحث العلمي والابتكار وتنمية مواهبهم، وشأن قيمة جائزة هذا المسار 20,000 ألف ريال، موزعة على 3 مراكز للبنين و3 مراكز أخرى للبنات.
وحول المسار الثالث أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية أن المسار الثالث هو مسار التميز التقني والذي يُعنى بتشجيع الأبناء بالجمعية على أهمية الإبداع والابتكار التقني والرقمي، حيث تم تخصيص 20,000 ألف ريال للمسار، موزعة على ثلاثة مراكز للبنين وثلاثة مراكز أخرى للبنات.
في حين تم تخصيص المسار الرابع للتميز التعليمي والذي يهدف إلى تشجيع الأبناء والبنات بالجمعية على التفوق الدراسي والتميز العلمي في المستوى الدراسي واختبارات القياس، وتم تخصيص 40,000 ألف ريال لهذا المسار مقسمة على فئتين الفئة الأولى جائزة التفوق الدراسي موزعة على ثلاثة مراكز للبنين وثلاثة مراكز أخرى للبنات، والفئة الثانية جائزة التميز في اختبارات قياس موزعة على ثلاثة مراكز للبنين وثلاثة مراكز أخرى للبنات.
ودعت الجمعية جميع الأبناء والمتطوعين الراغبين في المشاركة إلى التسجيل وتقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني للجمعية، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين في حفل خاص يُقام لاحقًا.
يُذكر أن جمعية رعاية الأيتام بالليث تهدف إلى تحسين حياة الأيتام وأسرهم وتمكينهم ليكونوا أفرادًا فاعلين ومؤثرين في المجتمع.
وتسعى الجمعية من خلال مبادراتها وبرامجها المتنوعة، بما في ذلك جائزة التميز والإبداع، إلى توفير الدعم المادي والمعنوي للأيتام، وتنمية مهاراتهم الحياتية وقدراتهم الاجتماعية، بما يتماشى مع رؤيتها في تحقيق اندماجهم الكامل في المجتمع. وتشدد الجمعية على رسالتها في خدمة اليتيم وتوفير الأمان النفسي والاجتماعي والمالي له، إيمانًا منها بأهمية توفير بيئة داعمة ومحفزة للأيتام لتحقيق طموحاتهم والمساهمة في بناء مجتمعهم.