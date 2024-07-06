100 ألف ريال جوائز جائزة جمعية رعاية الأيتام بالليث للتميز والإبداع

وبيّن "العرياني" أن مسار التميز في التطوع والخدمة المجتمعية يهدف إلى تكريم المتطوعين والفرق التطوعية في محافظة الليث الذين يُسهمون بشكل فعّال في خدمة المجتمع والعمل الاجتماعي ممن أسهموا في تنفيذ مبادرات مجتمعية تطوعية ويُسهمون في المجتمع بشكل إيجابي في مجالات التنمية المجتمعية، ورعاية البيئة، والتوعية الصحية وغيرها من مجالات التطوع، مبينًا أن قيمة جائزة المسار تبلغ 20,000 ألف ريال، موزعة على ثلاثة مراكز.